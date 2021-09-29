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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dış basın Ajax-Beşiktaş maçını böyle gördü!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, deplasmanda karşı karşıya geldiği Hollanda ekibi Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların bu mücadelesi dış basında da geniş yer buldu. İşte o manşetler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 08:08
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dış basın Ajax-Beşiktaş maçını böyle gördü!

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ikinci maçında Ajax'la karşı karşıya geldi. Hollanda'da oynanan mücadelede Ajax, siyah-beyazlıları 2-0 yenerek grupta 2'de 2 yaptı. Bu karşılaşma dış basında da geniş yankı uyandırdı. İşte o manşetler...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dış basın Ajax-Beşiktaş maçını böyle gördü!

LE BUTEUR (CEZAYİR)

Cezayir basınından Le Buteur, Rachid Ghezzal'ın maçta oynamadığına vurgu yaparak "Ghezzal'dan yoksun olan Beşiktaş, Ajax karşısında düştü" başlığını attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dış basın Ajax-Beşiktaş maçını böyle gördü!

DERNIERE HEURE (BELÇİKA)

Belçika basınından Derniere Heure ise haber kapağına Michy Batshuayi'nin fotoğrafını taşıyarak, "Batshuayi ve Beşiktaş, Ajax'a boyun eğdi" başlığını kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dış basın Ajax-Beşiktaş maçını böyle gördü!

GOAL (İNGİLTERE)

Goal'ün İngilizce edisyonu maçta Ajax'ın Fildişi Sahilli golcüsü Haller'in, Devler Ligi'nde gruptaki ikinci maçlar itibarıyla 5 gole ulaşarak rekor kırmasını öne çıkardı ve karşılaşmayı okuyucularına, "Ajax'ın yıldızı Beşiktaş'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı" başlığı ile duyurdu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dış basın Ajax-Beşiktaş maçını böyle gördü!

NU (HOLLANDA)

Hollanda basınından Nu, Ajax'ın Devler Ligi'ndeki performansına atıfta bulunarak "Ajax, Beşiktaş'a karşı sağlam bir ilk devrenin ardından Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçını da kazandı" başlığını attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dış basın Ajax-Beşiktaş maçını böyle gördü!

DE TELEGRAAF (HOLLANDA)

Hollanda'nın ünlü gazetesi De Telegraaf ise müsabakaya ilişkin, "Muhteşem Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde harika işler yapıyor" başlığını kullandı.

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