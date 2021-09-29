BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dış basın Ajax-Beşiktaş maçını böyle gördü!

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ikinci maçında Ajax'la karşı karşıya geldi. Hollanda'da oynanan mücadelede Ajax, siyah-beyazlıları 2-0 yenerek grupta 2'de 2 yaptı. Bu karşılaşma dış basında da geniş yankı uyandırdı. İşte o manşetler...
LE BUTEUR (CEZAYİR)
Cezayir basınından Le Buteur, Rachid Ghezzal'ın maçta oynamadığına vurgu yaparak "Ghezzal'dan yoksun olan Beşiktaş, Ajax karşısında düştü" başlığını attı.
DERNIERE HEURE (BELÇİKA)
Belçika basınından Derniere Heure ise haber kapağına Michy Batshuayi'nin fotoğrafını taşıyarak, "Batshuayi ve Beşiktaş, Ajax'a boyun eğdi" başlığını kullandı.