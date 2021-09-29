Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakem açıklaması! "Hesabı sorulur"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ajax maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. İşte Çebi'nin öne çıkan sözleri: "Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmek, kulübün borçlarını yönetilebilir hale getirmek, bankalarla olan sorunlarımızı aşmak ve şampiyon olmak bizleri motive ediyor. Motivasyon kaynağımız, yaptığımız iyi şeyleri düşünmek. Hakem kararlarından rahatsızlık duyuyoruz. İlerleyen günlerde hakem kararları ile ilgili görüşlerimi açıklamayı düşünüyorum. Maç içinde bir pozisyonu görememek ayrı, VAR odasında pozisyonu birkaç izledikten sonra görememek ayrı. Bunun hesabı sorulur."

"HEDEF YİNE ZİRVE"

Çebi , Şampiyonlar Ligi için transferleri daha bir özenle yaptıklarını belirtip, "Türkiye'de yine şampiyon olmak istiyoruz, Avrupa'da da başarılı olmak hedefindeyiz. Ekonomik bir şekilde güzel bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.