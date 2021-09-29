11’de 3 sol bek!

Siyah-beyazlılar, tarihte nadir rastlanacak şekilde 11 eksikle Amsterdam deplasmanına gitti. 17 sağlam oyuncuyla karşılaşmaya çıkan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın da zordu. Başarılı çalıştırıcı ilk 11'e 3 tane sol bek yazdı. Sadece Umut Meraş yerinde oynadı. Fabrice N'Sakala sol stoperde görev yaptı. Rıdvan Yılmaz ise Umut Meraş'ın önünde forma buldu. İlk 11 oluşturulduktan sonra kulübede kalan 6 oyuncudan sadece 3'ü as takım futbolcusuydu. Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup hamle oyuncusuydu. Yedek kaleci Mert Günok'un dışında alt yapıdan Ege, Berkay ve Emirhan kulübedeydi. Gökhan Töre ve Oğuzhan ikinci devrede oyuna başladı.