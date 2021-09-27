Son dakika spor haberleri | Beşiktaş'ın en zor randevusu!

Hafif sakatlıkları düzelen Oğuzhan, Kenan Karaman ve Salih Uçan 17 kişilik Ajax kafilesinde yer aldı. Tek sevindirici gelişme Batshuayi'nin oynayabilecek duruma gelmesi. Tam 11 isimden yoksun olarak sahaya çıkacak olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yarın akşamki mücadelede kalede Ersin Destanoğlu'nu görevlendirmesi bekleniyor. Savunmanın sağında Rosier, solunda ise Rıdvan forma giyecek. Yalçın defansın göbeğinde elindeki tek stoper Serdar Saatçı ile Josef'i oynatmayı düşünüyor. Orta alanda Salih, Can Bozdoğan, Oğuzhan olacak. Kanatlarda Gökhan Töre ile Kenan ve ileri uçta Batshuayi forma giyecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçının 11'ini kurmakta zorlanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak karşılaşma öncesi, siyah-beyazlılarda 10 futbolcunun sakatlığı, 1 isminse hastalığı bulunuyor. Kara Kartal'da Atiba, Alex Teixeira, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Vida, Larin, N'Koudou, Mehmet Topal ve Necip'in sakatlığı bulunuyor. Montero ise koronavirüse yakalandığı için forma giyemeyecek. Ligde kart cezalısı olan ve Altay karşısında oynayamayan Rosier ise Ajax deplasmanında 11'de olacak. İzmir'de golle buluşan Güven Yalçın ise UEFA'ya bildirilmediği için yok.