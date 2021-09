Son dakika spor haberleri | Beşiktaş'ın en zor randevusu!

Hafif sakatlıkları düzelen Oğuzhan, Kenan Karaman ve Salih Uçan 17 kişilik Ajax kafilesinde yer aldı. Tek sevindirici gelişme Batshuayi'nin oynayabilecek duruma gelmesi. Tam 11 isimden yoksun olarak sahaya çıkacak olan Beşiktaş 'ta Sergen Yalçın 'ın yarın akşamki mücadelede kalede Ersin Destanoğlu'nu görevlendirmesi bekleniyor. Savunmanın sağında Rosier, solunda ise Rıdvan forma giyecek. Yalçın defansın göbeğinde elindeki tek stoper Serdar Saatçı ile Josef'i oynatmayı düşünüyor. Orta alanda Salih, Can Bozdoğan, Oğuzhan olacak. Kanatlarda Gökhan Töre ile Kenan ve ileri uçta Batshuayi forma giyecek.

CAN BOZDOĞAN İLK KEZ OYNAYACAK



Orta sahada büyük sorun yaşayan Beşiktaş'ın elinde bu bölge için 2 isim bulunuyor. Birincisi tecrübe abidesi Josef, diğeri ise 20 yaşındaki futbolcu Can Bozdoğan. Sezon başında Schalke'den 350 bin euro'ya kiralanan gurbetçi oyuncunun şans bulmasına kesin gözle bakılıyor. Can, Ajax deplasmanında kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçını oynamaya çok yakın.