BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta kabus 15 Eylül'de başladı! Sakatlıkların ilk sebebi... | Bjk haberleri

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu yaşanıyor. 15 Eylül'de Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına Vida, Alex, N'Koudou ve milli takımda sakatlık yaşayan Umut Meraş'tan yoksun çıkan Beşiktaş, 25 Eylül'e ise 14 sakatlıkla uyandı. 10 günde bu kadar sakatlık yaşanmasının başlıca sebeplerinden biri Dortmund maçı öncesi yüksek tempo için takıma yapılan yükleme oldu.

ORTALAMANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Takvim'in haberine göre ligde ilk 4 hafta 107 km. koşu mesafesi ortalamasıyla oynayan Siyah-Beyazlılar, Dortmund'a karşı 115 km. koşarken 3 gün sonra Antalya karşısında da 112 km. koşarak ortalamasının üzerine çıktı. Devler Ligi maçı sonrası 9 günde çıktığı 3 maçta yeterli dinlenme sağlanamadı. Yüklemenin etkisi de zeminin bozukluğu ile birleşince 10 günde 10 futbolcu daha sakatlık yaşadı.