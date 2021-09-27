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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta kabus 15 Eylül'de başladı! Sakatlıkların ilk sebebi... | Bjk haberleri

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Ajax maçı öncesi kadrosunu açıkladı. Beşiktaş'ın Ajax maçı kadrosunda, sakatlık yaşayan bir çok yıldız yer almadı. Öte yandan Beşiktaş, Devler Ligi maçı sonrası 9 günde çıktığı 3 maçta yeterli dinlenme sağlanamadı. Yüklemenin etkisi de zeminin bozukluğu ile birleşince 10 günde 10 futbolcu sakatlandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta kabus 15 Eylül'de başladı! Sakatlıkların ilk sebebi... | Bjk haberleri

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu yaşanıyor. 15 Eylül'de Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına Vida, Alex, N'Koudou ve milli takımda sakatlık yaşayan Umut Meraş'tan yoksun çıkan Beşiktaş, 25 Eylül'e ise 14 sakatlıkla uyandı. 10 günde bu kadar sakatlık yaşanmasının başlıca sebeplerinden biri Dortmund maçı öncesi yüksek tempo için takıma yapılan yükleme oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta kabus 15 Eylül'de başladı! Sakatlıkların ilk sebebi... | Bjk haberleri

ORTALAMANIN ÜZERİNE ÇIKTI
Takvim'in haberine göre ligde ilk 4 hafta 107 km. koşu mesafesi ortalamasıyla oynayan Siyah-Beyazlılar, Dortmund'a karşı 115 km. koşarken 3 gün sonra Antalya karşısında da 112 km. koşarak ortalamasının üzerine çıktı. Devler Ligi maçı sonrası 9 günde çıktığı 3 maçta yeterli dinlenme sağlanamadı. Yüklemenin etkisi de zeminin bozukluğu ile birleşince 10 günde 10 futbolcu daha sakatlık yaşadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta kabus 15 Eylül'de başladı! Sakatlıkların ilk sebebi... | Bjk haberleri

ALEX VE WELINTON ÖRNEKLERİ VAR
Öte yandan Sergen Yalçın, kulüp doktorlarının vereceği "Oynayabilir" raporuna göre sakatlıktan dönen oyuncuları sahaya sürecek. Özellikle Alex ve Welinton'ın sakatlıktan yeni çıktıktan sonra oynamak istemesi ve sahaya çıkmalarıyla birlikte yeniden sakatlık yaşamaları bu kararın etkeni oldu.

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