BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta stat zemininin yanı sıra idman sahası da sorunlu!

Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlıklar sonrası Vodafone Park'ın zemini sorgulanırken yönetimle çim firması arasında toplantılar devam ediyor. Firmanın, zemini milli arada düzelteceğini taahhüt ettiği belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre çok sayıda sakatlığın tek sebebi zemin olarak görülmüyor. Beşiktaş'ın sadece stadında değil tesislerinde de aynı problem yaşanıyor. Siyah-beyazlıların antrenmanlarını yaptığı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışma sahalarında yeterli düzeyde bir zemin olmadığı, bu konuda da şikayetlerin bulunduğu ifade edildi.

Yönetimin teknik heyetle bir araya gelerek son durumu değerlendireceği ve sakatlıklara yönelik bilimsel çalışma yapılacağı kaydedildi.