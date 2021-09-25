SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Atiba ve Miralem Pjanic en az 10 gün yok!

Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta sakatlar kervanına Pjanic ve Atiba da dahil olmuştu. Karşılaşma sırasında sakatlık yaşayan iki futbolcudan siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

Pjanic ve Atiba'nın, salı günü Ajax ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecekleri öğrenilirken, A Spor'un haberrine göre en az 10 gün sahalardan uzak kalacakları belirtildi.

PJANIC'TEN PAYLAŞIM!

Öte yandan Altay maçında sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen Miralem Pjanic, siyah-beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi. Boşnak futbolcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yakında görüşeceğiz Kara Kartallar" ifadesini kullandı.