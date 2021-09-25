SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Ajax maçı öncesi müjdeli haber! Batshuayi, Teixeira...

Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı oynayacağı Ajax maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a sakat bazı isimlerden müjdeli haber geldi. Son günlerde sakat oyuncuların fazlalığından muzdarip olan Beşiktaş'a 3 isimden iyi haber geldi. Kulüpten yapılan paylaşıma göre siyah-beyazlı takımın gerçekleştirdiği son idmana Michy Batshuayi, Alex Teixeira ve Necip Uysal gibi oyuncular da katıldı. Kanadalı golcü Cyle Larin de düz koşu yaptı.
Beşiktaşımız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. #UCL | #AJABJK pic.twitter.com/IrtSwackdw— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 25, 2021