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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Ajax maçı öncesi müjdeli haber! Batshuayi, Teixeira...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Ajax maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a sakat bazı isimlerden müjdeli haber geldi. Siyah-beyazlı takımın gerçekleştirdiği son idmana Michy Batshuayi, Alex Teixeira ve Necip Uysal gibi oyuncular da katıldı. Kanadalı golcü Larin de düz koşu yaptı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 13:58 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 14:00
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Ajax maçı öncesi müjdeli haber! Batshuayi, Teixeira...

Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı oynayacağı Ajax maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a sakat bazı isimlerden müjdeli haber geldi. Son günlerde sakat oyuncuların fazlalığından muzdarip olan Beşiktaş'a 3 isimden iyi haber geldi. Kulüpten yapılan paylaşıma göre siyah-beyazlı takımın gerçekleştirdiği son idmana Michy Batshuayi, Alex Teixeira ve Necip Uysal gibi oyuncular da katıldı. Kanadalı golcü Cyle Larin de düz koşu yaptı.

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