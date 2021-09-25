Son dakika Beşiktaş haberleri | Mecburi rotasyon

Altay deplasmanına 11 eksiğiyle çıkan Beşiktaş'ta, ilk 11'de mecburi olarak büyük değişiklikler vardı.
Kalede Ersin'in yerine Mert tercih edilirken; Welinton, Vida ve Montero'nun yokluğunda savunmanın ortasında Atiba ile Serdar Saatçi şans buldu. Krımızı kart cezalısı Rosier'in yerinde sağ bekte N'Sakala görev yaptı. Batshuayi, Ghezzal, Teixeira, N'Koudou, Necip, Mehmet Topal ve Larin'den de faydalanamayan Sergen Yalçın, Salih, Gökhan ve Kenan'a şans verdi.
Öte yandan Montero'nun sakatlığı sonrası 15 kişiye düşen kadroya dahil edilen U19 Takımı'ndan Koray Yağcı, Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar yedek soyundu. Siyah-beyazlılar, ayrıca ilk 11'inde 4 yabancıyla mücadeleye çıktı.