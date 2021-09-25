Kalbimle vurdum top ağlara gitti!

Montero,Marca Gazetesi'ne bir röportaj verdi. İspanyol oyuncu, "Bu kadar çok gol atmayı beklemiyordum, böyle bir planım da yoktu. Haaland ile karşılaşmak kolay olmadı ancak Dortmund'a karşı gol atmak enerji verdi. Tüm kalbimle kafa vuruşu yaptım ve top ağlara gitti. Takımda iki tane çok iyi stoper var, ben de onlardan bir şeyler öğreniyorum ancak aynı zamanda mümkün olduğu kadar oynamak ve gelişimimi sürdürmek istiyorum. Pjanic iyi bir insan ve takım arkadaşı. Bana çok fazla takviye veriyor. Türkiye, İspanya'dan farklı. Fiziksel ve daha güce dayalı. La Liga'dan geldikten sonra alışmak için süre gerekti. Çok iyi takımlar var ve rekabet seviyesi inanılmaz" dedi.