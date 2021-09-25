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Geri dönmek güzel

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Beşiktaş gibi bir takıma karşı şartlar ne olursa olsun geri dönüş yapmak önemli. Bu takımın güvenini artıracak. Yeni bir takımız. Şu ana kadar topladığımız puanlar bizim için iyi. Bunu devam ettirmek lazım" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Geri dönmek güzel
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Beşiktaş gibi bir takıma karşı şartlar ne olursa olsun geri dönüş yapmak önemli. Bu takımın güvenini artıracak. Yeni bir takımız. Şu ana kadar topladığımız puanlar bizim için iyi. Bunu devam ettirmek lazım" dedi.
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