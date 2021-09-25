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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Kayserispor'dan Hayrullah Erkip'i transfer etti

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş, sürpriz bir ismi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki genç futbolcu Hayrullah Erkip'i renklerine bağladı. (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 11:51
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Kayserispor'dan Hayrullah Erkip'i transfer etti

Yukatel Kayserispor'un U19 oyuncusu Hayrullah Erkip, bu sezon Doğan Alemdar ve Emre Demir'den sonra Kayserispor alt yapısından yetişip başta takıma transfer olan üçüncü futbolcu oldu.

Beşiktaş U19'a transfer olan ve kendi yaş kategorilerinde milli takım formaları da giyen Hayrullah Erkip, "9 senedir formasını giydiğim Kayserispor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Üzerimde emeği olan Kayserispor camiasına sonsuz teşekkür ederim. Benim için yeni bir hedef, yeni takım, yeni heyecan, yeni bir kariyer başlangıcı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

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