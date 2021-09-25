BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Taraftar Serdar Saatçı'ya hayran kaldı! "Yeni bir yetenek kazandık"

Eksikler nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Altay maçında ilk 11'de görev verdiği Serdar Saatçı'nın performansı taraftardan tam not aldı. Atiba ile birlikte savunmanın göbeğinde forma giyen ve ilk kez Süper Lig sahnesine çıkan 18 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı 90 dakikada performansıyla öne çıkan isimlerden oldu.

8 top uzaklaştırma, 2 top çalma, yüzde 83 isabetli pas oranı ile oynayan Serdar, 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazanırken, 4 de hava topu aldı.

"YENİ BİR YETENEK KAZANDIK"

Sabah'ın derlediği habere göre; siyah-beyazlı futbolseverler, genç oyuncu için, "Helal olsun Serdar'a, maçı kaybettik ama yeni bir yetenek kazandık. Harika oynadı, alkışı hak ediyor. Beşiktaş altyapısından çıkan bir elmas gibi parlıyor" yorumlarını yaptılar.

SERDAR SAATÇI KİMDİR?

14 Şubat 2003 tarihinde İstanbul'da doğan Serdar Saatçı futbola Bayrampaşa altyapısında başlarken, 2014'te 11 yaşındayken Beşiktaş altyapısına katıldı.

1.90 boyundaki 18'lik genç stoper, Altay maçıyla birlikte Süper Lig'deki ilk karşılaşmasına çıktı. Altay maçına kadar A takım formasını yalnızca bir kez giyen Serdar, 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ın Türkiye Kupası 5. Tur maçında oynadığı Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasına sonradan dahil olmuştu.