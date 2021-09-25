BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Altay-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bu kadar sık seyahat eden takıma yapılacak toparlanma antrenmanları çok önemli. Maçın futbol kamuoyuna verdiği en önemli mesaj, TFF'nin aldığı kararla da ilgili. Normalde 8+3 olan karar, terse dönerek 8 yerli, 3 yabancıyla oynayan Beşiktaş'ın kötü oyuncu kalitesi de ortaya çıkmış oldu. Kademeli olarak federasyon her sene Türk oyuncu sayısını artırmayı düşünüyor ama bu oynanan futbolu ne tribüne giden seyirci ne de televizyon başındakiler talep etmez ve satın almaz. Bu statü değiştirilecekse kalite düşmeden değiştirilmelidir.

Beşiktaş'ta N'Sakala gibi tekniği kötü, oyun zekası üst seviyede olmayan bir oyuncunun yerine Rıdvan'ı sağ bek, N'Sakala sol bekte olabilirdi. Oğuzhan, Salih, Gökhan ve Kenan gibi çok forma bulamayan oyuncular için de böyle maçlar bir fırsattır. Kendilerini, teknik adamlarına ve taraftarlarına kabul ettirmek için fırsattır. Bu oyuncular vurdumduymaz, isteksiz, ne yaptığını bilmeden, sorumluluk almadan ve heyecan duymadan oynadı.