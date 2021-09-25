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BEŞİKTAŞ HABERLERİ -Ömer Üründül Altay-Beşiktaş maçını yorumladı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Altay'a 2-1 mağlup olarak son iki lig maçında 5 puan kaybetti. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de bu mücadeleyi değerlendirirken siyah-beyazlı takımdaki sakat oyuncuların çokluğuna dikkat çekti. İşte o yazı... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 08:07
BEŞİKTAŞ HABERLERİ -Ömer Üründül Altay-Beşiktaş maçını yorumladı!

ÖMER ÜRÜNDÜL - DÜNYA REKORU!

10 sakat 1 cezalı! Beşiktaş'ın dün geceki takım tertibinin, oyunu domine etmesi ve akıcı bir ofansif oyun sergilemesi mümkün değildi. Yapılacak tek şey vardı, kontratağa dayalı savunma ağırlıklı bir oyun planı. Sergen Yalçın da bunu takımına uygulattı. İlk devrenin tamamına baktığımda Altay'ın sadece yarım pozisyonu var. Buna karşılık ani çıkışlardan Beşiktaş'ın daha tehlikeli atakları mevcut.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ -Ömer Üründül Altay-Beşiktaş maçını yorumladı!

İkinci yarı da benzer tablodaydı ve Beşiktaş kritik anda skor avantajını yakaladı. Bu büyük bir moral avantajıydı. Ama N'Sakala rakip oyuncunun yaptığı hataya benzer hata yapınca skora denge geldi. Sonrasında ise bana göre gole yakın taraf Beşiktaş'tı. Çünkü Altay kapalı savunmaya karşı hem üretkenlik sağlayamıyor hem de risk aldığında geride çok açık veriyordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ -Ömer Üründül Altay-Beşiktaş maçını yorumladı!

Ama Beşiktaş bu ortamı değerlendiremeyince bir de sürpriz bir golle çok önemli 3 puanı kaybetti. Sergen Yalçın'ın taktiği doğruydu ama en önemli hatası futbolun kendisini terk etmiş Gökhan Töre'yi bu kadar süre sahada tutmasıydı. Umut Meraş girip Rıdvan sol öne geçtikten sonra Beşiktaş maçtaki en tehlikeli ataklarını gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ -Ömer Üründül Altay-Beşiktaş maçını yorumladı!

Beşiktaş'ta Pjanic'i de eklersek artık sakatlıklar sezon başı için dünya rekorunu kırdı. Diğer takımlar da buna benzer sorunlarla mücadele ediyorlar. Ama dikkat ediyorum medyada ve kamuoyunda idman yanlışlıkları eleştiriliyor. Hâlâ esas gerçeği anlamak istemiyorlar. Futbolcuların yüzde 80'i kendine bakmıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ -Ömer Üründül Altay-Beşiktaş maçını yorumladı!

Tekrar bir fikir jimnastiği yapılması için ikinci kere soruyorum: "Niye her maç 90 dakika oynayıp en çok koşan Josef de Souza sakatlanmıyor!" Mustafa Denizli hocayı can-ı yürekten kutluyorum. Yeni oluşan, az maliyetli bir kadro ve 7 maçta 5 galibiyet dile kolay. Ama Altay dün hiç iyi futbol oynamadı. Bu gerçeğin de altını çizelim. Kapalı savunmaya karşı ciddi pozisyon sıkıntısı çektikleri gibi top kayıplarıyla da kontrataklar yediler.

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