BEŞİKTAŞ HABERLERİ -Ömer Üründül Altay-Beşiktaş maçını yorumladı!

ÖMER ÜRÜNDÜL - DÜNYA REKORU! 10 sakat 1 cezalı! Beşiktaş'ın dün geceki takım tertibinin, oyunu domine etmesi ve akıcı bir ofansif oyun sergilemesi mümkün değildi. Yapılacak tek şey vardı, kontratağa dayalı savunma ağırlıklı bir oyun planı. Sergen Yalçın da bunu takımına uygulattı. İlk devrenin tamamına baktığımda Altay'ın sadece yarım pozisyonu var. Buna karşılık ani çıkışlardan Beşiktaş'ın daha tehlikeli atakları mevcut.

İkinci yarı da benzer tablodaydı ve Beşiktaş kritik anda skor avantajını yakaladı. Bu büyük bir moral avantajıydı. Ama N'Sakala rakip oyuncunun yaptığı hataya benzer hata yapınca skora denge geldi. Sonrasında ise bana göre gole yakın taraf Beşiktaş'tı. Çünkü Altay kapalı savunmaya karşı hem üretkenlik sağlayamıyor hem de risk aldığında geride çok açık veriyordu.