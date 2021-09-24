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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Francisco Montero Altay maçı kadrosundan çıkarıldı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Siyah-beyazlı takımda sakat oyuncuların sayısı artıyor. Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren İspanyol savunmacı Francisco Montero'nun, Altay maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 10:22 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 10:37
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Francisco Montero Altay maçı kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'ta, Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Altay maçı öncesi sakat isimlere Montero da eklendi. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklama ile İspanyol futbolcunun üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi gösterdiğini ve bu nedenle oyuncunun Altay karşısında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

SAKATLIK LİSTESİ UZADI

İzmir deplasmanı öncesinde Beşiktaş'ta Alex Teixeria, Vida, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Ghezzal, N'Koudou, Larin ve Batshuayi sakat, Rosier ise kırmızı kart cezalısı durumunda.

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