SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Altay maçı için altyapıdan 3 futbolcuyu İzmir'e götürdü

Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile karşılaşacak olan Beşiktaş, sakat ve hasta oyuncularının çokluğu nedeniyle İzmir'e 16 kişilik bir oyuncu kafilesiyle gitmek zorunda kalmıştı. Son olarak Montero'nın hastalanmasıyla kadrodaki oyuncu sayısı 15'e düştü. Bu durum sonrası harekete geçen teknik heyet, kadroya alyapıdan takviye yapma kararı aldı.

Sakatlıkların artmasıyla kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş, altyapıdan 3 oyuncuyu Altay maçı için İzmir'e götürdü. Siyah-beyazlı kulüp, bu isimlerin Berkay Vardar, Emirhan Delibaş ve Koray Yağcı olduğunu açıkladı.