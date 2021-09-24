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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Altay - Beşiktaş maçının VAR’ı Volkan Bayarslan

Son dakika spor haberi:Beşiktaş'ın, bugün deplasmanda oynayacağı Altay maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Volkan Bayarslan oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 16:26
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