SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Francisco Montero'dan dikkat çeken sözler! "Bu kadar gol atmayı beklemiyordum"

Beşiktaş'ın İspanyol ekibi Atletico Madrid'den bonservisiyle beraber kadrosuna kattığı 22 yaşındaki savunmacı Francisco Montero ülkesinin basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Marca Gazetesi'ne konuşan İspanyol yıldız, geçtiğimiz sezonu değerlendirirken, bu kadar çok gol atmayı beklemediğini de belirtti. İşte Montero'nun o açıklamaları...
"KÖTÜ SERİYİ KIRDIK"
Geçen sezon daha iyi olamazdı. 2 kupa kazandık ve kötü seriyi kırdık. Beşiktaş, diğer büyükler gibi, her sezon kazanmak zorunda ve biz bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz.
"AYRILMAK ZORDU"
Atletico Madrid'den ayrılmak zordu, ben Atleti'de büyüdüm, Simeone ile ilk maçıma çıktım, bunu hiçbir zaman unutmam. Simeone en iyilerden biri ve onunla çalışmak büyük bir gurur. Godin ve Savic, benim gelişimime büyük katkıda bulundu. Şimdi İstanbul'da rahatım ve ilerleme sağlama konusunda heyecanlıyım, geçen sezonun kupalarını tekrar kazandırmak istiyorum.