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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Francisco Montero'dan dikkat çeken sözler! "Bu kadar gol atmayı beklemiyordum"

Son dakika spor haberi... Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 3 maçta 2 gol atmayı 22 yaşındaki savunma oyuncusu Francisco Montero, İspanyol basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezona dair değerlendirmelerde bulunan Montero, bu sezon bu kadar gol atmayı beklemediğinin de altını çizdi. İşte Montero'nun o sözleri... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 19:24 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 19:25
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Francisco Montero'dan dikkat çeken sözler! "Bu kadar gol atmayı beklemiyordum"

Beşiktaş'ın İspanyol ekibi Atletico Madrid'den bonservisiyle beraber kadrosuna kattığı 22 yaşındaki savunmacı Francisco Montero ülkesinin basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Marca Gazetesi'ne konuşan İspanyol yıldız, geçtiğimiz sezonu değerlendirirken, bu kadar çok gol atmayı beklemediğini de belirtti. İşte Montero'nun o açıklamaları...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Francisco Montero'dan dikkat çeken sözler! "Bu kadar gol atmayı beklemiyordum"

"KÖTÜ SERİYİ KIRDIK"
Geçen sezon daha iyi olamazdı. 2 kupa kazandık ve kötü seriyi kırdık. Beşiktaş, diğer büyükler gibi, her sezon kazanmak zorunda ve biz bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Francisco Montero'dan dikkat çeken sözler! "Bu kadar gol atmayı beklemiyordum"

"AYRILMAK ZORDU"
Atletico Madrid'den ayrılmak zordu, ben Atleti'de büyüdüm, Simeone ile ilk maçıma çıktım, bunu hiçbir zaman unutmam. Simeone en iyilerden biri ve onunla çalışmak büyük bir gurur. Godin ve Savic, benim gelişimime büyük katkıda bulundu. Şimdi İstanbul'da rahatım ve ilerleme sağlama konusunda heyecanlıyım, geçen sezonun kupalarını tekrar kazandırmak istiyorum.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Francisco Montero'dan dikkat çeken sözler! "Bu kadar gol atmayı beklemiyordum"

"BU KADAR GOLÜ BEKLEMİYORDUM"
Bu kadar çok gol atmayı beklemiyordum, böyle bir planım da yoktu. Haaland ile karşılaşmak kolay olmadı ancak Dortmund'a karşı gol atmak enerji verdi. Tüm kalbimle kafa vuruşu yaptım ve top ağlara gitti.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Francisco Montero'dan dikkat çeken sözler! "Bu kadar gol atmayı beklemiyordum"

"TÜRKİYE FARKLI"
Türkiye, İspanya'dan farklı. Daha fiziksel ve daha güce dayalı. La Liga'dan geldikten sonra alışmak için süre gerekti. Çok iyi takımlar var ve rekabet seviyesi inanılmaz.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Francisco Montero'dan dikkat çeken sözler! "Bu kadar gol atmayı beklemiyordum"

"PJANIC BANA ÖĞRETİYOR"
Pjanic iyi bir insan ve takım arkadaşı. Barcelona'da oynadığı için İspanyolca da biliyor. Onunla konuşuyoruz, bana çok fazla takviye veriyor. Bize önemli derecede kalite kattı, o bir Şampiyonlar Ligi futbolcusu. Kariyeri ve oynadığı kulüpler de bunu kanıtlıyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Francisco Montero'dan dikkat çeken sözler! "Bu kadar gol atmayı beklemiyordum"

"İKİ ÇOK İYİ STOPER VAR"
Takımda iki tane çok iyi stoper var, ben de onlardan bir şeyler öğreniyorum ancak aynı zamanda mümkün olduğu kadar oynamak ve gelişimimi sürdürmek istiyorum.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Francisco Montero'dan dikkat çeken sözler! "Bu kadar gol atmayı beklemiyordum"
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