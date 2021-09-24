SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Francisco Montero'dan dikkat çeken sözler! "Bu kadar gol atmayı beklemiyordum"

"BU KADAR GOLÜ BEKLEMİYORDUM"

Bu kadar çok gol atmayı beklemiyordum, böyle bir planım da yoktu. Haaland ile karşılaşmak kolay olmadı ancak Dortmund'a karşı gol atmak enerji verdi. Tüm kalbimle kafa vuruşu yaptım ve top ağlara gitti.

"TÜRKİYE FARKLI"

Türkiye, İspanya'dan farklı. Daha fiziksel ve daha güce dayalı. La Liga'dan geldikten sonra alışmak için süre gerekti. Çok iyi takımlar var ve rekabet seviyesi inanılmaz.