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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş için kabus gibi gece! Altay maçı sonrası sakat sayısı 14'e çıktı

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, sakatlar nedeniyle Altay maçına sadece 16 futbolcusuyla çıkmıştı. Siyah beyazlılar, İzmir'de oynanan mücadelede de fire verdi. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup ve Miralem Pijanic de sakatlandı. Peki, Kara Kartal'ın sakatlar listesi kaça çıktı? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 00:21 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 00:25
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş için kabus gibi gece! Altay maçı sonrası sakat sayısı 14'e çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile kabus gibi bir maç oynadı. Siyah beyazlılar, 2-1 mağlup olmasıyla beraber liderliği de kaptırırken, sakatlar kervanına yeni isimler eklendı.

4 FİRE DAHA

Beşiktaş, İzmir'e 16 futbolcusu ile gelmişti. Bununla beraber maç içerisinde Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup, sakatlanarak oyundan çıktı.

Salih Uçan, maç içerisinde ayağına darbe alırken, oyuna devam etme kararı aldı ancak yıldız ismin, Ajax maçında oynaması zor gözüküyor.

MAÇ SONU KERVANA ATIBA KATILDI

Bununla berbaer maç sonunda sakatlar kervanına Atiba Hutchinson da katıldı. Yıldız ismin adele ağrısı çekmesi nedeniyle tedavisine başlandığı ve Ajax maçında yer almayabileceği belirtildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR LİSTESİ

Vida
Welinton
Montero
Necip
Mehmet Topal
Pjanic
Oğuzhan Özyakup
Ghezzal
N'Koudou
Alex Teixeira
Larin
Atiba
Salih
Batshuayi

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