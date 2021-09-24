SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş için kabus gibi gece! Altay maçı sonrası sakat sayısı 14'e çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile kabus gibi bir maç oynadı. Siyah beyazlılar, 2-1 mağlup olmasıyla beraber liderliği de kaptırırken, sakatlar kervanına yeni isimler eklendı.
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Beşiktaş, İzmir'e 16 futbolcusu ile gelmişti. Bununla beraber maç içerisinde Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup, sakatlanarak oyundan çıktı.
Salih Uçan, maç içerisinde ayağına darbe alırken, oyuna devam etme kararı aldı ancak yıldız ismin, Ajax maçında oynaması zor gözüküyor.
MAÇ SONU KERVANA ATIBA KATILDI
Bununla berbaer maç sonunda sakatlar kervanına Atiba Hutchinson da katıldı. Yıldız ismin adele ağrısı çekmesi nedeniyle tedavisine başlandığı ve Ajax maçında yer almayabileceği belirtildi.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR LİSTESİ
Vida
Welinton
Montero
Necip
Mehmet Topal
Pjanic
Oğuzhan Özyakup
Ghezzal
N'Koudou
Alex Teixeira
Larin
Atiba
Salih
Batshuayi