SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş için kabus gibi gece! Altay maçı sonrası sakat sayısı 14'e çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile kabus gibi bir maç oynadı. Siyah beyazlılar, 2-1 mağlup olmasıyla beraber liderliği de kaptırırken, sakatlar kervanına yeni isimler eklendı.

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Beşiktaş, İzmir'e 16 futbolcusu ile gelmişti. Bununla beraber maç içerisinde Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup, sakatlanarak oyundan çıktı.

Salih Uçan, maç içerisinde ayağına darbe alırken, oyuna devam etme kararı aldı ancak yıldız ismin, Ajax maçında oynaması zor gözüküyor.

MAÇ SONU KERVANA ATIBA KATILDI



Bununla berbaer maç sonunda sakatlar kervanına Atiba Hutchinson da katıldı. Yıldız ismin adele ağrısı çekmesi nedeniyle tedavisine başlandığı ve Ajax maçında yer almayabileceği belirtildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR LİSTESİ

Vida

Welinton

Montero

Necip

Mehmet Topal

Pjanic

Oğuzhan Özyakup

Ghezzal

N'Koudou

Alex Teixeira

Larin

Atiba

Salih

Batshuayi