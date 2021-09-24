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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Altay maçı öncesi motivasyon konuşması!

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, Altay maçı öncesi takımla buluştu. Çebi, yaptığı konuşmada, "İsterseniz her maçı kaybedin biz yine sizin yanınızda olacağız. Bugün de başaracağınız bir gün olacağına inanıyorum. İnanmak işin yarısını çözer." dedi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 19:02 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 19:09
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Altay maçı öncesi motivasyon konuşması!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Altay maçı öncesi takıma motivasyon konuşması yaptı.

İşte o sözler;

"Sıkıntılı bir süreç oldu. Kafanıza takmayın, hayatta böyle şeyler var, bunlar başka şeylere sebep olur. Ben başkan ve yöneticilerim adına söylüyorum; ne olursa olsun sizin yanınızda olacağız, isterseniz her maçı kaybedin biz yine sizin yanınızda olacağız. Bugün de başaracağınız bir gün olacağına inanıyorum. İnanmak işin yarısını çözer. Josef'in attığı mail için buraya geldim, çok etkilendim. Beşiktaş tarihinde 11 sakatın olduğu bir maç söz konusu değil. Belki bugün bir şeyler herkes için yeniden başlayacak. Josef'in bu mesajı için kendisine teşekkür ediyorum. Bu mesaj özellikle gençlerimiz için çok önemli. Dün akşam Montero'nun haberiyle çok üzülmüştüm. Sabah Josef'in mesajıyla kendime geldim. Teşekkür ederim, Josef."
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