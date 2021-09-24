Altay-Beşiktaş maçı sonrası Güven Yalçın: Bu işin içinde mağlubiyet de var

Süper Lig 7. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Altay'ın konuğu oldu. Maçta 1-0 öne geçen Beşiktaş karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılırken siyah beyazlılarda Pjanic ve Oğuzhan Özyakup da sakatlar kervanına dahil oldu. Maç sonrası Beşiktaş'ın tek golünü kaydeden Güven Yalçın "Bu işin içinde yenilmek de var" dedi.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 22:16Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 22:21
Karşılaşma sonunda yayıncı kuruluş mikrofonuna konuşan Güven Yalçın futbolda her zaman kazanmanın mümkün olmadığını belirtirken şunları söyledi:
"Bu işin içinde mağlubiyet de var, her zaman kazanamazsın. Büyük takım olarak hedefimiz her maçı kazanmak ama bugün yeterince şanslara giremedik, ilk golden sonra oyundan koptuk, geriye çekildik. Sonra çok kolay iki gol yedik"