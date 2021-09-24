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Altay - Beşiktaş maçı CANLI | Altay BJK maçı izle | Beşiktaş maçı canlı skor

Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında lider Beşiktaş, Altay deplasmanına konuk oluyor. Beşiktaş'ın Altay maçı kadrosunda Cyle Larin, Welinton, Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal, Domagoj Vida, Alex Teixeria, Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Montero, Rosier ve Mehmet Topal yer almıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Altay maçı ilk 11'inde Serdar Saatci'yi değerlendirirken, ilk 11'de Kenan Karaman'a da yer verdi. Altay - Beşiktaş maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz... | Bjk maçı canlı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 20:40 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 20:41
Altay - Beşiktaş maçı CANLI | Altay BJK maçı izle | Beşiktaş maçı canlı skor

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Altay deplasmanında. Siyah beyazlılar, sakatlıklarladan dolayı İzmir'de rotasyonlu kadroyla sahaya çıktı. Altay - Beşiktaş maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

ALTAY - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Altay: Lis, Eric, Murat, Cebrail, Naderi, Zeki, Aka, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba.
Beşiktaş: Mert, N'Sakala, Serdar, Atiba, Rıdvan, Josef, Gökhan, Oğuzhan, Salih, Pjanic, Kenan

ALTAY - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapıyor. Direnç Tonusluoğlu dördüncü hakem oldu.

İZMİR'DEKİ MAÇLARDA DA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım İzmir'de 41 kez karşılaşırken bu müsabakaların 15'ini Beşiktaş kazandı. Altay evinde rakibine 11 defa üstünlük kurdu, İzmir'deki lig maçlarının 15'i beraberlikle tamamlandı. Beşiktaş deplasmanda 49 gol atarken, Altay 38 kez fileleri havalandırdı.

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