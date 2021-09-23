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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Ghezzal ve Welinton Altay maçında yok

Son dakika spor haberi... Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal ve Welinton Souza için flaş bir açıklama geldi. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada iki oyunun adelesinde gerilme ve ödem belirlendiği duyuruldu. (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 12:18 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 12:44
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Ghezzal ve Welinton Altay maçında yok

Beşiktaş, Adana Demirspor maçında sakatlık yaşayan Rachid Ghezzal ile Welinton'un uyluk arka adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı müsabaka sırasında, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Welinton Souza'ya Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılmıştır.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Rachid Ghezzal ile Welinton Souza'nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

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