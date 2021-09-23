Beşiktaş'ta, Welinton, Larin, Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, N'Koudou, Teixeira, Ghezzal, Batshuayi sakatlığı nedeniyle Altay maçı kadrosunda yer alamazken, Rosier kırmızı kart cezalısı durumunda bulunuyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosu belli oldu!
Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Altay maçının kamp kadrosunu duyurdu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 18:36 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 18:45