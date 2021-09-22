Tribünde küfür ettirme

Beşiktaşlı yönetici Bilgihan Sürmen, Vodafone Park'ta taraftar gruplarıyla bir araya geldi. Sürmen, "Taraftar gruplarımızın temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunduk. Korsan ürünler ve tribünlerdeki küfür konusunu konuştuk. Özellikle küfür etme, ettirme konusunu yoğun bir şekilde işledik. Beşiktaş'ın küfür nedeniyle maddi ve manevi olarak zarar görmesini istemiyoruz. Olaya sadece ceza almamak şeklinde bakmıyoruz. Ailelerimizin ve çocuklarımızın keyifle maçlarımızı izlemesini istiyor, diğer kulüplerin taraftarlarını da örnek olmak istiyoruz" diye konuştu.