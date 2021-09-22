Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Beşiktaş Adana Demirspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Beşiktaş Adana Demirspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Son dakika Beşiktaş Adana Demirspor maçı haberleri: Süper Lig'in 6. haftası nefes kesen bir maça sahne oldu. Vodafone Park'ta Beşiktaş 3-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine karşı skoru koruyamadı ve nefes kesen maç 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Spor yazarları da Beşiktaş Adana Demirspor arasında oynanan zorlu karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Beşiktaş Adana Demirspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

REHA KAPSAL: DERSLER

Beşiktaş'ın, geçen seneye göre en büyük sıkıntısı Antalya'da görüldüğü gibi oyunun bölümlerini kontrol edememesi. Ve de bu bölümlerde gol yemesi, rakibi hataya zorlamak yerine hatasını beklemesi. Saha içi oyun dengesizliği Pjanic'in oyundan çıkmasıyla açıklanamaz.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Beşiktaş Adana Demirspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Geçen seneki oynanan güçlü oyun, yapılan ana planlar ve diğerleri bu sene görülmediği gibi geçtiğimiz sezonun çok uzağında. Bu kırılgan yapı, Beşiktaş'ın son iki maçta 5 gol yemesini, oyunun kontrolünü elinde tutamayıp geriye yaslanmasını, pozisyonlar vermesini getirdi. Ön alan karşı presi geçtiğimiz sezon en iyi uygulayan takım Beşiktaş'tı.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Beşiktaş Adana Demirspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bu sene bunun uzağında görünüyor. Baskıyı kıran her takım da Beşiktaş kalesine çok rahat geliyor. Adana Demirspor, çok rahat gol pozisyonları bulduğu gibi goller de üretti. Geçen sene oyuncu değil oyun gücüyle fark yaratan Beşiktaş, bu sezon geçen senenin çok uzağında oyun gücü olan ama zaman zaman bireysel performansla da problem çözen görüntüde.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Beşiktaş Adana Demirspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Geçtiğimiz sezonu fazlasıyla arattığının mesajını Antalyaspor maçında veren Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında 3 gol bulsa bile 1 puan aldı. Buradan sezon başı erkenden bu puanların kaybedilmesiyle alınacak 'dersler' ile Beşiktaş ve Sergen Yalçın sezonun geri kalanında hem hücum hem savunmada oynadığı oyunu geliştirmeli. Doğaçlama oyuncu performansı yerine daha güçlü rakibine oyunu kabul ettiren oyunlar oynamalı.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Beşiktaş Adana Demirspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

SİNAN VARDAR: BAK ŞU DELİYE

Sayın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve ekibi düzgün işleri yapıyor. Yönetici Bilgihan Sürmen kardeşim önceki gün tribün liderleriyle toplantı yaparak küfüre son verilmesini istedi. Dün tribünler muhteşemdi. Olası tribün cezalarının önüne geçilmesi Beşiktaş'ın gücüne güç katıyor.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Beşiktaş Adana Demirspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Helal olsun Başkan Çebi ve yöneticilere... Beşiktaş beklendiği gibi oyuna baskılı başladı. Temiz yüzlü stoper Montero attığı golle Kartal'ı rahatlatan isim oldu. Maç dengeli giderken Adana Demirsporlu savunma oyuncusunun Batshuayi'ye yaptığı faulle kalecinin hatası üst üstte gelince Josef yaklaşık 45 metreden şık bir gole imza attı. İlk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan Özyakup, "Ben de bu takımın oyuncusuyum" mesajı verir gibiydi.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Beşiktaş Adana Demirspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Pjanic milimetrelik paslarıyla takımı ateşlerken, gözbebeğimiz Rıdvan'ın yine golle buluşması harika ötesiydi. Ama futbol şakaya gelmiyor. Son 30 dakikada sahada roller değişti ve Adana Demirspor gol için Beşiktaş'ın kalesine gelmeye başladı.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Beşiktaş Adana Demirspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Pjanic, Oğuzhan ve Larin'in oyudan çıkması Beşiktaş'ın temposunu düşürünce olanlar oldu. Beşiktaş kazandığı maçtan hiç ummadığı bir beraberlikle ayrıldı. Adana Demirspor'u tebrik ederim ama bu şanlı kulübe Balotelli yakışmıyor. Attığı gol sonrası saha kenarına koşup yedek kulübesine 'Akıllı ol' demesi onun kalitesizliğini gösterdi. Bu terbiyesiz; yılların dost kulübü Beşiktaş ile Adana Demirspor'u birbirine kırdıracaktı.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Beşiktaş Adana Demirspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bu deliyi her sene başta Beşiktaş olmak üzere büyük kulüplere pazarlamak istediler, İyi ki de Beşiktaş'a gelmemiş. Beşiktaş için dünkü maç ders niteliğindeydi. Sakatlık kabusu ise sürüyor. Umarım sakatlanarak maçı terk etmek zorunda kalan Ghezzal'in önemli bir şeyi yoktur.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Beşiktaş Adana Demirspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

TURGAY DEMİR: EZBERLE OLMAZ

Kora kor bir mücadele, her pozisyonda top kapmak ya da kaptırmamak için her şeylerini veren futbolcular, harika goller, savunmaya gelen santraforlar ve hücuma çıkan savunmacılar derken Premier Lig tadında bir mücadele izledik.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Beşiktaş Adana Demirspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Öncelikle her iki takıma da helal olsun… Beşiktaş çok zorlu bir fikstürü, altı önemli sakat oyuncusuna rağmen iyi futbol olarak geçmeye çalışıyor. İlk 45 dakikada oyunun her alanında hakim olan Kartal son derece özgüvenli bir oyunla goller buldu. Ancak Adanademirspor da oyunun her anında mücadele etti, üç farklı geri düşmesine rağmen hiç pes etmedi.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Beşiktaş Adana Demirspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Beşiktaş'ta ilk yarıda Larin dışında neredeyse tüm futbolcular iyi bir performans sergilediler. Konuk takımda ise Vargas, Assambalonga inanılmaz bir gayretle Siyah-Beyazlı savunmayı zorladılar. Sonradan oyuna giren Balotelli de büyük katkı sağladı…

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Beşiktaş Adana Demirspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Peki Beşiktaş üç farklı öne geçtikten sonra oyunu neden tutamadı, şimdi gelelim işin o bölümüne. Geçen sezon ezber bozan bir Sergen Yalçın vardı ve ligi alıp, götürdü, bu sezon ise ezbere giden bir Sergen Yalçın izliyoruz… Değişikliklerini de ezbere yapıyor!

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Beşiktaş Adana Demirspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Ghezzal ve Larin çıkınca mutlaka Kenan ve Gökhan Töre girmek zorunda mı? Sahadaki diziliş hiç değişmez mi, bu kural mıdır!? Misal, hoca, oynadığı hazırlık maçı sonrası övdüğü Can Bozdoğan'ı alıp orta alanı güçlendirmeyi neden düşünmez!?.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Beşiktaş Adana Demirspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Sergen hoca maalesef hatalarında ısrar ediyor. Dortmund karşısında Atiba ve Larin'i uzun süre sahada tutup iki eksikle oynadıklarını kendi söylemişti. Kenan ve Gökhan'ın oynadığı her maçta Beşiktaş iki eksik benden söylemesi. Not: Balotelli'nin gol ve maç sonrası yaptığı çılgınlıklar sanırım kimseyi şaşırtmamıştır!

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