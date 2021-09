Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Beşiktaş Adana Demirspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Kora kor bir mücadele, her pozisyonda top kapmak ya da kaptırmamak için her şeylerini veren futbolcular, harika goller, savunmaya gelen santraforlar ve hücuma çıkan savunmacılar derken Premier Lig tadında bir mücadele izledik.

Öncelikle her iki takıma da helal olsun… Beşiktaş çok zorlu bir fikstürü, altı önemli sakat oyuncusuna rağmen iyi futbol olarak geçmeye çalışıyor. İlk 45 dakikada oyunun her alanında hakim olan Kartal son derece özgüvenli bir oyunla goller buldu. Ancak Adanademirspor da oyunun her anında mücadele etti, üç farklı geri düşmesine rağmen hiç pes etmedi.