Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta büyük tehlike! Salih Uçan, Kenan Karaman ve Gökhan Töre oyuna girince...

Sezona flaş transferler ve oldukça geniş bir kadro ile başlayan Beşiktaş, sakatlıkların ve 3 günde bir maçların arttığı dönemde yedek oyunculardan beklediği verimi alamadı. İdeal 11'ini Ersin Destanoğlu - Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeria, Larin ve Batshuayi şeklinde belirleyen Sergen Yalçın, 8+3 kuralından dolayı ligde Rıdvan, Salih, Kenan Karaman ve Oğuzhan Özyakup'u yabancı oyuncuların yerine 11'de başlatıyor.

N'Koudou, Teixeria, Umut Meraş ve Vida'nın uzun süreli sakatlık yaşaması ve Şampiyonlar Ligi maçlarının da eklenmesiyle ligde rotasyon düşünen Sergen Yalçın, bunu ilk olarak Antalyaspor deplasmanında denedi. İdeal kadrodan Ghezzal, Pjanic ve Larin'i yedek bırakan Yalçın, sakatlıklardan dolayı defansı da maç öncesi ve içinde olmak üzere 3 kez değiştirmek zorunda kalmıştı. Ghezzal, Pjanic ve Larin'in oynamadığı, defansta da sakatlıkların yaşandığı Antalyaspor maçının ilk yarısında kalesinde 2 gol gören siyah beyazlılar, ikinci yarıda bu üçlünün oyuna girmesiyle maçı çevirmiş ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.