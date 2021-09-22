Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberi: Flaş Mario Balotelli sözleri! "Sergen Yalçın..." (BJK spor haberi)

Son dakika Beşiktaş haberi: Flaş Mario Balotelli sözleri! "Sergen Yalçın..." (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın sonunda yaşanan olaylar ise maçtan daha çok konuşuldu. İtalyan golcü Mario Balotelli golden sonra sevincini Beşiktaş yedek kulübesine doğru yaptı. Maç ile ilgili konuşan A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, değerlendirmelerde bulundu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 13:38 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 13:46
Son dakika Beşiktaş haberi: Flaş Mario Balotelli sözleri! "Sergen Yalçın..." (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın sonunda yaşanan olaylar ise maçtan daha çok konuşuldu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Flaş Mario Balotelli sözleri! "Sergen Yalçın..." (BJK spor haberi)

İtalyan golcü Mario Balotelli attığı 2 golde de sevincini Beşiktaş yedek kulübesine doğru yaptı. Maç ile ilgili konuşan A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Flaş Mario Balotelli sözleri! "Sergen Yalçın..." (BJK spor haberi)

Şahinoğlu, "Balotelli'ye gaz verildiğini gördük. Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın açıklamaları izletilmiş. Beşiktaş kulübesine 2 kez gidip aynı tavırları sergilerseniz ortalığı karıştırmış olursunuz." ifadelerini kullandı.

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