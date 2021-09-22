Pjanic boş geçmiyor

Pjanic yine farkını gösterdi. Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezlerinden olan Bosnalı yıldız, taraftarının önündeki 3 maçta da asist yaptı. Malatya, Dortmund ve A. Demir maçlarında asist yapan Pjanic, sadece Antalya'da skora katkı veremedi. Juventus'ta 178 maçta 41 asist, Lyon'da 121 maçta 21 asist yapan Pjanic, Roma'da 185 maçta 44 asist başarısı göstermişti. BU arada FIFA 22 verilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte oyuncuların ratingleri belli oldu. Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, FIFA 22'de Süper Lig'in en iyi oyuncusu olacak. Boşnak yıldız, 82 genel ratinge sahip. Ghezzal, FIFA 22'de 79 ratinge sahip olacak ve 7. sırada yer aldı. Beşiktaş forması giyen tecrübeli defans oyuncusu Domagoj Vida, 78 genel ratinge sahip olacak.