Ömer Üründül Beşiktaş Adana Demirspor maçı ilgili flaş bir yazı kaleme aldı

Bu birikim sonucu da son saniye golüyle birlikte istenmeyen olayların çıkmasına neden oldu. Sergen Yalçın son gole gidip itiraz etti, gol temizdi. Kendi sahanda ve seyircin önünde 3 farkı koruyamıyorsan başka mazeret aramak son derece yanlış olur.

Son dakikada maç biterken Sergen Yalçın'ın, takımı rahatlatan tek isim Batshuayi'yi gereksiz yere çıkarmasından sonra maç 1 dakika daha uzadı, bu da gole neden oldu. Bütün takımlardaki rekor sayıdaki sakatlıklar gerçekten kabullenilmeyecek duruma geldi.