Sergen Yalçın, Demirspor maçından gerekli dersleri çıkartacaklarını söyledi. "Geçen maç, bu maç. Enteresan oyunlar oynuyoruz" diyen Yalçın, "Tabii ki üzgünüz ama telafisi olmayan bir müsabaka değil. Bu oyun hafife almaya gelecek bir oyun değil. Çıkarmamız gereken dersleri çıkardık" ifadelerini kullandı. Balotelli'nin attığı golden sonra yaptığı hareket sorulan başarılı hoca, "Balotelli direkt hareketi bana yaptı. İlk kez oyuncunun rakip hocaya böyle hareket yaptığını görüyorum. Muhattabım değil. Kendisiyle hiçbir zaman temasa geçmedim. Neden yaptı bilemiyorum, 'Geçen sezon bize gelemedi diye mi acaba' diyorum, samimiyetsiz bir hareketti ve seviyesini gösterdi" diye konuştu.