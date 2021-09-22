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"Muhattabım değil"

Sergen Yalçın, Mario Balotelli’nin golden sonra yaptığı hareketi için, “Balotelli direkt hareketi bana yaptı. Benim muhattabım değil” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
"Muhattabım değil"
Sergen Yalçın, Demirspor maçından gerekli dersleri çıkartacaklarını söyledi. "Geçen maç, bu maç. Enteresan oyunlar oynuyoruz" diyen Yalçın, "Tabii ki üzgünüz ama telafisi olmayan bir müsabaka değil. Bu oyun hafife almaya gelecek bir oyun değil. Çıkarmamız gereken dersleri çıkardık" ifadelerini kullandı. Balotelli'nin attığı golden sonra yaptığı hareket sorulan başarılı hoca, "Balotelli direkt hareketi bana yaptı. İlk kez oyuncunun rakip hocaya böyle hareket yaptığını görüyorum. Muhattabım değil. Kendisiyle hiçbir zaman temasa geçmedim. Neden yaptı bilemiyorum, 'Geçen sezon bize gelemedi diye mi acaba' diyorum, samimiyetsiz bir hareketti ve seviyesini gösterdi" diye konuştu.
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