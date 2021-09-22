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Montero yine attı ama olmadı

2-1 kaybedilen Dortmund maçında fileleri sarsan İspanyol stoper, A. Demir karşısında da gol buldu. Ancak Beşiktaş yine kazanamadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Montero yine attı ama olmadı

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı. Adana Demirspor karşısında 20. dakikada Pjanic'in ortasında kafayla fileleri havalandırarak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Montero, Süper Lig'deki ikinci sezonunda ilk golünü atmayı başardı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve 13 lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Avrupa Ligi maçında oynamasına karşın golle tanışamayan Montero, bu sezon ise forma giydiği 3. resmi maçında ikinci kez gol atmayı başardı. Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund karşısında Miralem Pjanic'in ortasında golle buluşan İspanyol futbolcu, Beşiktaş formasıyla ilk golünü atarken, Adana Demirspor mücadelesinde de yine Pjanic'in ortasını boş geçmedi. Ancak iki kulvarda da siyahbeyazlı ekip 3 puanı alamadı.

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