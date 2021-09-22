‘Golde faul vardı’

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Montero, tartışmalara yol açan Adana Demirspor'un beraberlik golü için faul iddiasında bulundu. Montero, "Bence son topta faul vardı. Ancak benim görmem yetmiyor, düdüğü çalanların görmesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.
Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Montero, tartışmalara yol açan Adana Demirspor'un beraberlik golü için faul iddiasında bulundu. Montero, "Bence son topta faul vardı. Ancak benim görmem yetmiyor, düdüğü çalanların görmesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.