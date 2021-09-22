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‘Golde faul vardı’

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Montero, tartışmalara yol açan Adana Demirspor'un beraberlik golü için faul iddiasında bulundu. Montero, "Bence son topta faul vardı. Ancak benim görmem yetmiyor, düdüğü çalanların görmesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
‘Golde faul vardı’
Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Montero, tartışmalara yol açan Adana Demirspor'un beraberlik golü için faul iddiasında bulundu. Montero, "Bence son topta faul vardı. Ancak benim görmem yetmiyor, düdüğü çalanların görmesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.
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