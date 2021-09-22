Demir perde

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Dün akşam Vodafone Park'ta her açıdan inanılmaz bir maç oynandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar 20'de Montero'nun vuruşunda savunmaya çarpan top filelere gitti. 43'te Josef de Souza'nın geldi. Sol kanattan orta yapan sambacının vuruşunda, topa hamle yapan kaleci Ferhat ve Simon çarpışınca top doğrudan filelere gitti ve Beşiktaş aradaki farkı ikiye çıkardı.



RİSKE GİRDİLER

İkinci yarıda hızlı giren Kartal, Rıdvan Yılmaz'ın golüyle aradaki farkı üçe çıkardı. Bu dakikadan sonra konuk ekip tüm riskleri aldı. Vargas'ın frikikten attığı golle aradaki farkı ikiye indiren Adana Demirspor, ikinci yarıda oyuna giren Balotelli'nin golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Balotelli'nin gol sonrası Beşiktaş kulübesine yaptığı hareket büyük tepki toplarken; Güney ekibinin uzatmanın uzatmasında bulduğu gol ile maç 3-3 sona erdi. İtalyan oyuncunun bu hareketi sonrasında, bitiş düdüğünün ardından iki takımın kulübeleri adeta birbirine girdi.