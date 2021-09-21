Son dakika spor haberi: Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Herkes Beşiktaş'a çalıştı Sergen Yalçın hariç" (BJK spor haberi)

Sıkıştırılmış bir lig oynuyoruz.. Bu hafta her gün maç var. 6'ncı ve 7'nci Süper Lig haftaları bir arada. Ardından Avrupa maçları ve milli maçlar var ya.. Şimdi geçen hafta "rotasyon çıkmazı"na saplanan hocaların bu sıkışık haftasını ve sonrasını varın hesap edin..Geçen hafta nerdeyse herkes Beşiktaş'a çalışınca Fenerbahçe 6'ncılığa, Galatasaray 9'unculuğa düştü.. Beşiktaş'a çalışmayan tek hoca Sergen'di.. Garip bir rotasyon tuzağına düşünce, Antalya'ya nerdeyse 3 puan kaybediyordu. Antalyaspor, devreyi hatta ezerek oynayıp sadece 2-0'la kaparken, son anda da mutlak bir gol kaçırdı. Sergen ikinci yarıda, esas 11'ine döndü ama, devre 3-0 bitse, oyun döner miydi, düşünmek lazım.



Gerçi 2-0 da iyi skordu Antalya için.. Beşiktaş, ikinci yarı gözü kara yüklenecekti. Bunu herkes biliyordu. Bu Antalya'ya hatta fark yapma fırsatı verirdi. Ama ne var ki, Antalya'nın başında Ersun Yanal vardı.. İlk o çalışmaya başladı Sergen için.. Çekildikçe çekildi.. Müdahaleleri savunmaya dönük oldu hep. İkinci yarı başlar başlamaz Rıdvan'dan yedikleri aptalca gol, kırılma noktası oldu.. O anda elindeki bandı durdurup sahaya baksın Ersun.. Tüm takımı santranın sağ tarafında. Top sağ kanatta olduğu için ve herkes topa yönelme emri aldığı için 10 kişi o yana koşmuşlar. Solda Beşiktaşlı Rıdvan santrada tek başına, ama ona en yakın Antalya oyuncusu 25 metre mesafede.. Tek başına aldı, gitti, attı golünü.. Böyle gol gördünüz mü, hayatınızda. 2-1 den sonra Beşiktaş umutla coşarken, Ersun panikledi "Korku dağları bekler" hataları yapınca da Beşiktaş, davul zurna ile gelerek ve atarak maçı kazandı.

