Son dakika spor haberi: Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Herkes Beşiktaş'a çalıştı Sergen Yalçın hariç" (BJK spor haberi)

Bireysel taktik derken.. Fenerbahçe'den örnek vereyim.. Maçın bitmesine saniyeler var. Gustavo, Fener kaptanı, santrada topa sahip.. Oradan kendi kalecisine geri pas yapıyor.. Yahu maç bitiyor. Başakşehir kalesine doğru vur ki, hata yapılacaksa, senin kalecin değil, onların kalecisi yapsın.. Bunun adı işte bireysel taktik.. Öndesin diye, kendini durmadan yere atarak oyunu durdurmak, bitecek maçı uzatmak tam cehalet değil mi?. İşte bu da bireysel taktik hatası ve yapan da Başakşehir bu defa.. Ötekilerin hepsi öyle değil mi?.
Milli Takım hocalığı söz konusu iken Aykut Kocaman'ın adının pek çok gazetede geçmesine şaşırmış, "Kim zarf atıyor?" demiştim, meslek dili ile.. Spor yazarları ve müdürler, kendi istediklerini "Adı geçiyor" diye haber yaparlar ya. İşte o.. Okuyan dostlardan biri, "Haberin yok mu?. Aykut'u isteyen Rıdvan Dilmen" dedi. "Kendisi federasyon başkanlığını, Aykut'u da Milli Takım'a istiyor." Rıdvan tanıdığım en iyi maç okuyan adamlardan biri. Ona hep, "Fener maçlarını yorumlama" dedim. Çünkü Fener üzerine bin şeytan dolaşıyor kafasında. Yorumunu da etkiliyor.
TRT'yi hiç izlemediğim için Rıdvan'a da bakmıyordum son zamanlarda.. Hem de Aykut'a karşı Fener maçı olunca, "İşte benim için Rıdvan terazisi" dedim ve maç biter bitmez onu açtım.. Bana sorarsanız maçı Fener'e vermek için en etkili adamları oyundan almak dahil, teknik ve taktik olarak her şeyi yapan Aykut, meğer ne ama ne muazzammış kenarda.. Fener'e nasıl tuzaklar kurmuş meğer, ben cahil, hata sanırken.. Hepsini, dakika dakika, bilerek, hesaplayarak yapmış.. Bir Aykut övgüsü.. Bir Aykut övgüsü.. Ne Başakşehir'i yahu.. Liverpool'dan Barcelona'ya, Bayern'den Paris St. Germain'e gitmeyeceği takım yok, Kocaman Hoca'nın.. "Vay anasını sayın seyirciler" diye efsane olmuş bir lafı vardı TRT spikerinin, ya da hiç söylenmemiş şehir efsanesi miydi bilmem, ama şimdi ben söylüyorum işte.. Vay anasını sayın seyirciler!.