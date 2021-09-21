Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sakatların son durumu belli oldu! Yıldız isim 1.5 ay yok

Peş peşe yaşanan sakatlıkların ardından adeta revire dönen Beşiktaş'ta sakat futbolcuların durumu belli oldu. Son olarak Antalyaspor maçında Necip ve M. Topal sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalırken, bu iki futbolcunun ardından sakat oyuncu sayısı da 10'a yükselmişti. Kritik maçlar öncesi sakat oyuncuların bazılarından sevindirici haberler geldi.
İşte son durum:
Peş peşe yaşanan sakatlıkların ardından adeta revire dönen Beşiktaş'ta sakat futbolcuların durumu belli oldu. Son olarak Antalyaspor maçında Necip ve M. Topal sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalırken, bu iki futbolcunun ardından sakat oyuncu sayısı da 10'a yükselmişti. Kritik maçlar öncesi sakat oyuncuların bazılarından sevindirici haberler geldi.
ALEX TEIXEIRA: Teixeira bir süre daha takımdan ayrı kalacak. Adana Demirspor maçında da takımdan ayrı kalacak olan Brezilyalı futbolcunun, Altay maçında kadroda olması bekleniyor.
UMUT MERAŞ: Beşiktaş'ın yeni transferi Umut, henüz forma şansı bulamadan Milli takım kampında sakatlanmıştı. Milli sol bek, uzun süre tedavi sürecinin ardından bugün de dinlenecek.