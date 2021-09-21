Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sakatların son durumu belli oldu! Yıldız isim 1.5 ay yok

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sakatların son durumu belli oldu! Yıldız isim 1.5 ay yok

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de üst üste maçlar oynayan Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor. Adeta revire dönen siyah-beyazlılarda Welinton sakatlığını atlatması sonrası takıma döndü. Üst solunum yolu şikayeti bulunan Valentin Rosier ise iyileşmesinin ardından Adana Demirspor maçı kadrosunda yer aldı. Kara-Kartal'da Alex Teixeira, Umut Meraş, Necip Uysal, Domagoj Vida, N'Koudou ve Mehmet Topal'ın sakatlıkları sürüyor. İşte sakatlarda son durum...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sakatların son durumu belli oldu! Yıldız isim 1.5 ay yok

Peş peşe yaşanan sakatlıkların ardından adeta revire dönen Beşiktaş'ta sakat futbolcuların durumu belli oldu. Son olarak Antalyaspor maçında Necip ve M. Topal sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalırken, bu iki futbolcunun ardından sakat oyuncu sayısı da 10'a yükselmişti. Kritik maçlar öncesi sakat oyuncuların bazılarından sevindirici haberler geldi.

İşte son durum:

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sakatların son durumu belli oldu! Yıldız isim 1.5 ay yok

ALEX TEIXEIRA: Teixeira bir süre daha takımdan ayrı kalacak. Adana Demirspor maçında da takımdan ayrı kalacak olan Brezilyalı futbolcunun, Altay maçında kadroda olması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sakatların son durumu belli oldu! Yıldız isim 1.5 ay yok

UMUT MERAŞ: Beşiktaş'ın yeni transferi Umut, henüz forma şansı bulamadan Milli takım kampında sakatlanmıştı. Milli sol bek, uzun süre tedavi sürecinin ardından bugün de dinlenecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sakatların son durumu belli oldu! Yıldız isim 1.5 ay yok

NECİP UYSAL: Beşiktaş'ın amektar yıldızı, 15 gün takımdan ayrı kalacak. Teknik direktör Sergen Yalçın için çok önemli bir joker olan başarılı futbolcunun tedavisine hemen başlandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sakatların son durumu belli oldu! Yıldız isim 1.5 ay yok

DOMAGOJ VIDA: Hırvat yıldızın sakatlığı devam ediyor. Yeni Malatyaspor müsabakasında sakatlanan başarılı futbolcunun takıma geri dönüş tarihi henüz daha netleşmemiş durumda.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sakatların son durumu belli oldu! Yıldız isim 1.5 ay yok

MEHMET TOPAL 1.5 AY YOK!
MEHMET TOPAL: Deneyimli futbolcu, bu sezon ilk kez 11'de yer aldığı bir maçta sakatlanıp kenara gelmişti. Mehmet Topal'ın 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sakatların son durumu belli oldu! Yıldız isim 1.5 ay yok

N'KOUDOU: Sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Borussia Dortmund maçı kadrosundan çıkarılan ve Antalyaspor mücadelesinde de forma giymeyen N'Koudou, Adana Demirspor kafilesinde de yer almadı. 26 yaşındaki futbolcunun tedavisine devam ediliyor.

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