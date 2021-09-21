Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta futbolculardan faul isyanı! "Hakeme de söyledim..."

"HAKEME DE SÖYLEDİM..."

Sonra maç 3-1 oldu, sonra şanssız bir gol yedik, 3-2 olunca, rakip de büyük takıma karşı oynuyor, saha içindeki enerjileri artıyor. Son pozisyonda kötü bir gol yedik. Hakeme de söyledim, bir bastırma var dedim, faul olduğunu söylüyorlar, pozisyonu görmedim. Geçen hafta 2-0'dan 3-2 öne geçtik, bu hafta 3-0'dan 3-3 oldu, futbol böyle bir oyun, hiçbir zaman maçı kazandık dememek gerekiyor. Saha içindeki atmosferi yönetmek kolay olmuyor, bir anda telaş oluyor, zeminin ağırlığı da bizi negatif etkiledi.