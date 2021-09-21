Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta futbolculardan faul isyanı! "Hakeme de söyledim..."

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta futbolculardan faul isyanı! "Hakeme de söyledim..."

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 3-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Adana Demirspor'un 90+7. dakikada Assombalonga ile bulduğu gol tartışmaları beraberinde getirdi. Beşiktaşlı futbolcular maçın hakemine faul itirazında bulunurken, VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Salih Uçan, Francisco Montero ve Rıdvan Yılmaz hakem kararlarıyla ilgili konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 23:05
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta futbolculardan faul isyanı! "Hakeme de söyledim..."

Beşiktaşlı futbolcular Francisco Montero, Salih Uçan ve Francisco Montero, 3-3 sona eren Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Francisco Montero: Gol biraz şans eseri gol oldu, taraftarın desteğine teşekkürler. Saha içinde elimden geleni yapmaya çalışıyorum.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta futbolculardan faul isyanı! "Hakeme de söyledim..."

"YEDİĞİMİZ GOL FAULDÜ"
90+7'de gelen golün faul olduğunu belirten Montero, "Yediğimiz gol bence fauldü, bunu benim görmem yetmez, sahada görmesi gerekenler var, düdük çalması gerekenler var." dedi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta futbolculardan faul isyanı! "Hakeme de söyledim..."

Salih Uçan: Zorlu maç dönemlerinden geçiyoruz, 3 günde bir maç var. 3-0 öne geçip, kendimizi son dakikalara doğru rahatlatabileceğimiz, bir sonraki maç için avantaj yakalamışken, bir anda 2. yarı yumuşak başladık A'dan Z'ye.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta futbolculardan faul isyanı! "Hakeme de söyledim..."

"HAKEME DE SÖYLEDİM..."
Sonra maç 3-1 oldu, sonra şanssız bir gol yedik, 3-2 olunca, rakip de büyük takıma karşı oynuyor, saha içindeki enerjileri artıyor. Son pozisyonda kötü bir gol yedik. Hakeme de söyledim, bir bastırma var dedim, faul olduğunu söylüyorlar, pozisyonu görmedim. Geçen hafta 2-0'dan 3-2 öne geçtik, bu hafta 3-0'dan 3-3 oldu, futbol böyle bir oyun, hiçbir zaman maçı kazandık dememek gerekiyor. Saha içindeki atmosferi yönetmek kolay olmuyor, bir anda telaş oluyor, zeminin ağırlığı da bizi negatif etkiledi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta futbolculardan faul isyanı! "Hakeme de söyledim..."

Zemin de kötü olsa, hava da kötü olsa, Beşiktaş takımı 3-0 öne geçtiği maçta 3 gol yememeli. Yine sonuç olarak yenilmedik, yenilmezlik devam ediyor, kafamızı kaldırıp devam edeceğiz.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta futbolculardan faul isyanı! "Hakeme de söyledim..."

Rıdvan Yılmaz: Üzüldük, 3-0'dan maçı 3-3'e getirdik. Kenarda 5 dakika uzatıldığını gördüm, sanki 5 dakika oynamadık gibi. Lig devam ediyor, cuma günü oynayacağımız maçta galip gelmeye çalışacağız.

SON DAKİKA