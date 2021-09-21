Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Batshuayi Belçika basınında! "Süper gücünü sergiledi"

Beşiktaş'ın Chelsea'den kiraladığı Batshuayi, performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor. Batshuayi, deplasmanda 3-2'lik galip gelinen Antalya karşılaşmasında takımının kaydettiği 3 golde de vardı. Rıdvan'ın attığı ilk golde asisti veren isim olan Larin'e topu çıkaran Belçikalı yıldız, 65'te kendisi sahneye çıktı ve ağları sarstı, Ghezzal'ın fileleri havalandırdığı topta da asist yaptı. Belçika basınında zorlu karşılaşmanın ardından Batshuayi için Beşiktaş kariyeri "Yeni bir başlangıç" olarak ifade edilirken, yıldız futbolcu için "Süper güçlerini sergiledi" ifadeleri kullanıldı.