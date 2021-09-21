Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Batshuayi Belçika basınında! "Süper gücünü sergiledi"

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Batshuayi Belçika basınında! "Süper gücünü sergiledi"

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiraladığı Batshuayi, kısa zamanda kalitesini gösterdi. Hücumdaki aksiyonlarıyla beğeni toplayan yıldız golcü, ülkesi Belçika'da gündem oldu. Belçika basınında Batshuayi'nin Antalyaspor maçındaki performansı için, "Süper güçlerini sergiledi" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Batshuayi Belçika basınında! "Süper gücünü sergiledi"

Beşiktaş'ın Chelsea'den kiraladığı Batshuayi, performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor. Batshuayi, deplasmanda 3-2'lik galip gelinen Antalya karşılaşmasında takımının kaydettiği 3 golde de vardı. Rıdvan'ın attığı ilk golde asisti veren isim olan Larin'e topu çıkaran Belçikalı yıldız, 65'te kendisi sahneye çıktı ve ağları sarstı, Ghezzal'ın fileleri havalandırdığı topta da asist yaptı. Belçika basınında zorlu karşılaşmanın ardından Batshuayi için Beşiktaş kariyeri "Yeni bir başlangıç" olarak ifade edilirken, yıldız futbolcu için "Süper güçlerini sergiledi" ifadeleri kullanıldı.

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