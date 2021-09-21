Son dakika spor haberi: Beşiktaş hız kesmiyor! İşte Sergen Yalçın'ın Adana Demirspor maçı 11'i

Geçen hafta inanılmaz bir geri dönüşle Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden ve liderlik koltuğunu koruyan Beşiktaş, bugün Adana Demirspor'u konuk edecek. 11 günlük süre içinde 4'üncü maçına çıkacak olan siyah-beyazlılar bu periyotta Malatya ve Antalya'yı yenerken, Dortmund'a yenildi. Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş, averajla lider durumda bulunuyor. 5 puanla 15'inci sırada yer alan Adana Demirspor ise ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta Çaykur Rizespor'u evinde 3-1 yenerek elde etti.



6 EKSİKLE ÇIKACAK

Siyah-beyazlı takımda Adana Demirspor maçı öncesi 6 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş'ta N'Koudou, Vida, Teixeira, Umut Meraş, Necip Uysal ve Mehmet Topal; bugünkü maçın kadrosuna alınmadılar. Sakatlığı geçen Welinton ile üst solunum yollarında sıkıntı yaşadığı için Antalya maçında görev alamayan Rosier bugünkü maçın kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncularına, "Antalya'da çok zorlandık ama başardık. Bu kez aynı hataları yapmayalım ve daha dikkatli bir oyunla üç puanı alalım" diye uyardı.



BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Salih, Larin, Batshuayi



Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Samet, Simon, Rassoul Sinan, Castro, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Balotelli



SAVUNMA RAHATLADI

Beşiktaş'ta defansın iki önemli ismi Rosier ile Welinton'un geri dönüşleri teknik heyete rahat bir nefes aldırdı. Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Antalya maçının kadrosundan çıkarılan Fransız yıldız Rosier ile Dortmund maçında dizine aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Brezilyalı stoper Welinton'un bugünkü maça ilk 11'de başlamaları bekleniyor.



27 YIL SONRA KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'de en son 1994-95 sezonunda karşılaşan Beşiktaş ile A. Demir, tam 27 sezon aradan sonra yeniden ligde karşı karşıya gelecek. İki takımın oynadığı son resmi karşılama 2014-15 sezonunda Türkiye Kupası'ndaydı. Adana Demir ilk maçta rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarırken, Beşiktaş rövanş maçını deplasmanda 4-1 kazanarak tur atlayan taraf olmuştu.



İKİ takım bugüne kadar Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 16 galibiyet alırken, A. Demir ise 8 kez sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu. 10 maçta ise beraberlik bozulmadı. Beşiktaş'ın attığı 51 gole, A. Demir 28 golle cevap verdi.



BEŞİKTAŞ ile A. Demir arasında 15 Ekim 1989'da İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşma lig tarihine geçti. Beşiktaş rakibini Metin (3), Ali (4) ve Feyyaz'ın (3) attığı gollerle 10-0 mağlup ederken, bu sonuç Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyet oldu.