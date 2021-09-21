Son dakika spor haberi: Beşiktaş Adana Demirspor maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu!

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

6 oyuncuyu kullanamıyoruz, muhtemelen bu 6 oyuncuyu cuma da kullanamayacağız. Necip belki katılabilir, onu da zannetmiyorum.

Arka arkaya maçlar oyuncularda bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Bunlar normal şeyler, sonuçta maç oynuyoruz ve oynamak zorundayız. Daha dinamik ve dinlenmiş oyuncularla oynamak istiyoruz. Bazen beklentileri alamıyorsunuz, sporda bunlar var. Bu tempo, inşallah daha fazla sakatlık yaratmaz.

Adana Demirspor iyi bir takım kurdu, köklü bir camia. İyi başlamadılar ama toparladılar. Zor bir maç olacak ama biz sahamızda klasik oyunumuzu oynayacağız. Önlem almayacağız, umarım başarılı oluruz.