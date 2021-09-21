Haberler Beşiktaş Dış basın o hareketi yazdı: Balotelli'den 8 yıl sonra intikam!

Dış basın o hareketi yazdı: Balotelli'den 8 yıl sonra intikam!

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Mario Balotelli takımınını ikinci golünü attıktan sonra saha kenarına gelim Sergen Yalçın'a hareket yapmış, ortalık gerilmişti. Yalçın'ın yıllar önceki sözleriyle ilgili bu hareketi yapan Balotelli hakkında dış basında flaş manşetler atıldı. İşte Mario Balotelli'nin 2013'te kendisine "Bu adam beyinsiz" diyen Sergen Yalçın'a beynini işaret ederek yaptığı hareketle ilgili dış basında yazılanlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 23:56 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 00:03
Dış basın o hareketi yazdı: Balotelli'den 8 yıl sonra intikam!

İşte Mario Balotelli'nin 2013'te kendisine "Bu adam beyinsiz" diyen Sergen Yalçın'a beynini işaret ederek yaptığı hareketle ilgili dış basında yazılanlar...

Dış basın o hareketi yazdı: Balotelli'den 8 yıl sonra intikam!

Balotelli attığı golü kendisine 2013'te beyinsiz diyen teknik direktörün önünde kutladı. 8 yıl önce Manchester City'de oynarken kendisine "beyinsiz" diyen hocadan intikamını aldı. (Sport Bible)

Dış basın o hareketi yazdı: Balotelli'den 8 yıl sonra intikam!

Balotelli gol sevinciyle kendisine yıllar önce "beyni yok" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan intikamını aldı. (GiveMeSport)

Dış basın o hareketi yazdı: Balotelli'den 8 yıl sonra intikam!

Balotelli attığı golün ardından, yıllar önce kendisine "beyni yok" diyen rakip teknik direktörden imalı gol sevinciyle intikam aldı. (Bestnewsdirect)

Dış basın o hareketi yazdı: Balotelli'den 8 yıl sonra intikam!

Balotelli attığı golün sevincini, 2020'de takıma transferini istemeyen, yıllar önce de kendisine "beyni yok" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın karşısında yaşadı. (Corriere dello Sport)

Dış basın o hareketi yazdı: Balotelli'den 8 yıl sonra intikam!

Balotelli yine kendinden söz ettirdi. Beşiktaş'a karşı golünü atan İtalyan yıldız, 8 yıl önce kendisini "beyinsiz" olarak nitelendiren rakip teknik direktör Sergen Yalçın'dan gol sevinciyle intikam aldı. (Sporza)

Dış basın o hareketi yazdı: Balotelli'den 8 yıl sonra intikam!

Böyle yapmasa 'Balotelli' olmazdı... Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ın 2013'te kendisine "beyinsiz" dediğini unutmayan Balotelli gol sevincini rakip hocaya yaptığı imalı hareketle yaşadı. (FCUpdate.nl)

Dış basın o hareketi yazdı: Balotelli'den 8 yıl sonra intikam!

Attığı şık gol sonrası sevincini rakip takım teknik direktörü önünde yaptığı hareketle kutlayan Balotelli ortalığın gerilmesine sebep oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yıllar önce Balotelli için "beyni yok" demişti. (gsp.ro)

Dış basın o hareketi yazdı: Balotelli'den 8 yıl sonra intikam!

Mario Balotelli geri döndü! İtalyan golcü, gol sevincini kendisine "beyni yok" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yaptığı hareketle kutladı. (digisport)

Dış basın o hareketi yazdı: Balotelli'den 8 yıl sonra intikam!

Balotelli "Bu adamın beyni yok" sözünü hatırladı ve 8 yıl sonra o sözü söyleyen rakip teknik direktör Sergen Yalçın'a cevap verdi. (as.ro)

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