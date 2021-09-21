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Beşiktaş - Adana Demirspor maçı CANLI | BJK Adana Demir maçı izle | BJK maçı canlı skor

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Son şampiyon, Vodafone Stadı'nda oynanan Adana Demirspor maçından mutlak 3 puan hedefliyor. Beşiktaş'ın Adana Demirspor maç kadrosunda 6 eksik bulunuyor. Adana Demirspor'da ise dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli, teknik direktör Vincenzo Montella'nın kararı ile yedek kulübesinde maça başladı. Beşiktaş - Adana Demirspor maçının canlı skorunu ve önemli gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 21:43
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı CANLI | BJK Adana Demir maçı izle | BJK maçı canlı skor

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar, taraftarı önünde alacağı galibiyetle yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Adana Demirspor ise, Montella yönetiminde çıkış peşinde. Beşiktaş - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...



BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ - Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

ADANA DEMİRSPOR - Ferhat, Rossoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Britt

📺 BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 21 Eylül Salı günü saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ HEKEMİ KİM?

Beşiktaş - Adana Demirspor arasında 21 Eylül Salı günü 20:00'de başladı ve maçı Ali Palabıyık yönetiyor.

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