Beşiktaş - Adana Demirspor maçı CANLI | BJK Adana Demir maçı izle | BJK maçı canlı skor

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar, taraftarı önünde alacağı galibiyetle yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Adana Demirspor ise, Montella yönetiminde çıkış peşinde. Beşiktaş - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
BEŞİKTAŞ - Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi
ADANA DEMİRSPOR - Ferhat, Rossoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Britt
📺 BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 21 Eylül Salı günü saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ HEKEMİ KİM?
Beşiktaş - Adana Demirspor arasında 21 Eylül Salı günü 20:00'de başladı ve maçı Ali Palabıyık yönetiyor.