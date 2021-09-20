Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan maç sonu öz eleştiri! "İnşallah böyle bir tablo ile bir daha karşılaşmayız"

Süper Lig'in 5. haftasında çıktığı kritik mücadelede Antalyaspor karşısında 2-0 geriye düşen son şampiyon Beşiktaş mücadeleden 3-2 galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başarmıştı. Harika bir geri dönüşle galibiyeti elde eden Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Sergen Yalçın maç sonu yaptığı açıklamada benzer bir tablo ile bir daha karşılaşmak istemediklerini belirtirken "İnşallah böyle bir tablo ile bir daha karşılaşmayız. Sakatlıklar hem beni hem de sizleri heyecanlandırdı.

Kimi arkadaşlar ait olmadıkları bölgelerde yer aldılar. Hepinize teşekkür ederim. Hepimiz sırat köprüsünden geçtik.

"HERKES OYNAYABİLİR"

Şunu unutmayın sezon sonuna kadar 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Kimsenin ayrıcalığı yok. Hazır olan formayı alır. Ama bazı oyuncularımdan bireysel olarak tam verim alamıyorum. Sezona beraber başladık ve beraber bitireceğiz. Antalyaspor karşısında yaşadıklarımız ders olsun ve önümüzdeki maçlara umutla odaklanalım" diye konuştu.