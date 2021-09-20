Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal'a tebrik yağdı! Sergen Yalçın...

Süper Lig'in 5. haftasında 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-2 galibiyetle ayrılarak seriyi sürdüren son şampiyon Beşiktaş'ta takımının 76. dakikasında attığı golle alkış toplayan Rachid Ghezzal'a tebrik yağdı.

Milliyet'in haberine göre; Bu sezon Süper Lig'de ilk golünü kaydeden Cezayirli yıldızın, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve oyuncuların yanı sıra yöneticiler tarafından soyunma odasında özel olarak tebrik edildiği aktarıldı.

GOL BASKISINDAN KURTULDU

Ghezzal mucizevi galibiyetin mimarı olurken üzerindeki gol baskısından da kurtuldu. Rahat bir nefes alan ve büyük moral bulan siyah-beyazlı futbolcu geçen sezon Süper Lig'de 8 gol, 17 asiste imza atarak şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olmuştu.