Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın rakibi Adana Demirspor! 27 sezon sonra...

Süper Lig'de geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan toplayan Beşiktaş, averaj farkıyla Trabzonspor'un önünde liderlik koltuğuna oturuyor. Hafta sonunda Antalyaspor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine karşın ikinci yarıda attığı gollerle maçı 3-2 kazanan siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin haftayı puansız kapatmasıyla galibiyetini perçinledi. Sergen Yalçın'ın ekibi, maçın ardından 1 günlük izin yaparken, bugün yapılacak antrenmanın ardından Adana Demirspor maçı için kampa girecek ve mücadeleye 1 antrenmanla hazırlanmış olacak.



27 SEZON SONRA KARŞI KARŞIYA

Yarın sahasında Süper Lig'e uzun yıllar sonra yükselen Adana Demirspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, rakibiyle 27 sezon aradan sonra ligde karşı karşıya gelecek. Sezon başında Adana'da oynanan hazırlık karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, iki takımın oynadığı son resmi karşılama ise 2014-2015 sezonunda Türkiye Kupası'ndaydı. Adana Demirspor ilk maçta rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarırken, Beşiktaş rövanş maçını deplasmanda 4-1 kazanarak tur atlayan taraf olmuştu.



LİG TARİHİNİN EN FARKLI GALİBİYETİ

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 16 galibiyet alırken, Adana Demirspor ise 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 10 maçta ise beraberlik bozulmadı. Beşiktaş'ın attığı 51 gole Adana Demirspor 28 golle cevap verdi. Beşiktaş'ın sahasında oynanan karşılaşmalarda ise siyah-beyazlılar 10 kez kazanırken, 7 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor, lig maçlarında deplasmanda galibiyet alamadı. Akdeniz ekibi yalnızca 24 Aralık 2014 tarihinde oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında deplasmanda kazandı. Beşiktaş'ın sahasındaki karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 36 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. İki takım arasında 15 Ekim 1989 tarihinde İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşma ise lig tarihine geçti. Beşiktaş rakibini Metin (3), Ali (4) ve Feyyaz'ın (3) attığı gollerle 10-0 mağlup ederken, bu sonuç Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.