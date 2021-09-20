Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Mert Günok kararı

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Mert Günok kararı

Son dakika Beşiktaş spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, ilk resmi maçını Antalyaspor'a karşı oynayan ve performansıyla alkış alan Mert Günok ile ilgili kararını verdi. Yalçın'ın hem Ersin Destanoğlu'nu hem de Mert Günok'u hazır tutmak istediği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 11:19
Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Mert Günok kararı

Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçını Fraport TAV Antalyaspor'a karşı oynayan Mert Günok yediği iki gole rağmen performansıyla alkış topladı.

Milli kalecinin özellikle ilk devrenin son anlarında yaptığı kritik kurtarış müsabakanın kırılma noktası olarak öne çıktı. Haji Wright ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakibine gol şansı tanımayan Mert Günok farkın üçe çıkmasına izin vermedi.

İLK 11'DE DEVAM EDECEK

32 yaşındaki file bekçisi yaptığı bu kurtarışla ikinci yarıdaki müthiş geri dönüşün de fitilini ateşledi. Bu arada Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın hem Ersin Destanoğlu'nu hem de Mert Günok'u hazır tutmak istediği ifade edildi. Yalçın'ın bu nedenle özellike yoğun maç dönemlerinde Mert'e ilk 11'de şans tanımaya devam edeceği belirtildi.

SON DAKİKA