Son dakika spor haberi: Spor yazarları Antalyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Dün akşam iki teknik adamın artılarını da gördük, eksilerini de. Tamam teknik adamlar skorlara, takımlara tesir ederler ama bu sene bu iş fazla olmaya başladı. Ancak şunu söyleyebilirim. 90 dakika keyifli bir maç izledim. Zaman zaman oyun, Türkiye standartlarının üstüne çıktı, bu güzel olay. Maçın iki devresine de baktığınızda benim görüşüme göre berabere bitse daha hakkaniyetli olurdu. Ama ikinci yarı Beşiktaş çok istedi, kopardı ve aldı. Hakem mümkün olduğu kadar topu oynatmak istedi. Oyunu durdurmak istemedi. Bence başarılı bir maç yönetti.

SİNAN VARDAR - SİHİRBAZ YİNE SAHNEDE Borussia Dortmund maçı sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın rotasyon yapması kaçınılmazdı. Ama Sergen Hoca'nın Pjanic'siz, Ghezzal'siz bir 11'i sahaya süreceğini belki de hiç kimse tahmin etmiyordu. Necip ve Mehmet Topal'ın oyundan çıkmasıyla Beşiktaş savunma olarak bocaladı. Antalyaspor'un ilk yarının son 3 dakikasında yapığı 3 ataktan 2'si gol oldu. Gollerde sıfır hatası olan Mert Günok ilk 45 dakikanın uzatma anlarında öyle bir kurtarış yaptı maçı döndüren isim oldu. Mert ve kardeşi Ersin'le Beşiktaş bu ligi götürür.