Son dakika spor haberi: Spor yazarları Antalyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ersun Yanal, ilk yarıyı 2-0 önde bitiriyorsun, 60, 65'e kadar iyi defans yap, maçı galip bitirme şansın fazla… Sergen, ilk yarıda o kadroyu çıkar, ikinci 45'te düzeltmeye çalış, istediğini de almasını bil… Sergen, 3 kulvarda yarışacaksın diye yönetim sana çok geniş kadro verdi. Sen dinlendirmeye kalktın. Tabii her zaman papaz pilav yemez. İlk yarı Antalyaspor maçı 4-0'a getirseydi, ne yapardın?
İlk yarıda oynayan o Antalyaspor, ikinci 45'te niye oynamadı? İlk yarıda çok kötü Beşiktaş, ikinci devre kımıldadı. Demek ki, bu kadro iyi idare edilirse bir şeyler yapılıyor. Bak Sergen; Mustafa Denizli'ye Fatih Terim'e benzemeye kalkma, kendine benze. Onlar da yıllarca öyle işler yaptı ki, "Biz bu işi yaparız, olur" dediler. Bazen tutturdular bazen tutturamadılar. Senin çıkışın öyle değil.
Koca ilk yarıya bakıyorum ayakta kalan, mücadele eden Josef ile Atiba var. Diğerleri yalellim oynuyor. Soruyorum şimdi Ersun Yanal'a… 2-0 öndesin, 60, 65'e kadar gol yemesen işi bitirme şansın fazla, o zaman biraz savunma yap, defansı kalabalık tut, oyunu kitle. 2-0'ı korusan 65'ten sonra gol pozisyonlarını sen bulacaksın.