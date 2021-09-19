Son dakika: Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Mehmet Topal'ın sakatlığına dair açıklama!

Beşiktaş kulübü, Necip Uysal ve Mehmet Topal'ın sakatlığına ilişkin açıklama yayınladı.



İşte o yazı;



"Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sağ dizine darbe alan futbolcumuz Necip Uysal'ın diz eklem kapsülünde ve iç yan bağında zorlanma ve yumuşak doku travması tespit edilmiştir.



Aynı müsabakada sol uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mehmet Topal'a Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılmış, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.



Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."