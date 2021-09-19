Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Mehmet Topal'ın sakatlığına dair açıklama!

Son dakika: Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Mehmet Topal'ın sakatlığına dair açıklama!

Son dakika Beşiktaş haberi... Siyah beyazlılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Necip Uysal ve Mehmet Topal'ın sakatlığına ilişkin bilgilendirme mesajı yayınladı. Açıklamada, Necip Uysal'a ilişkin "Necip Uysal'ın diz eklem kapsülünde ve iç yan bağında zorlanma ve yumuşak doku travması tespit edilmiştir." denilirken Mehmet Topal için de, " Mehmet Topal'a Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılmış, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 16:10 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 16:24
Son dakika: Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Mehmet Topal'ın sakatlığına dair açıklama!

Beşiktaş kulübü, Necip Uysal ve Mehmet Topal'ın sakatlığına ilişkin açıklama yayınladı.

İşte o yazı;

"Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sağ dizine darbe alan futbolcumuz Necip Uysal'ın diz eklem kapsülünde ve iç yan bağında zorlanma ve yumuşak doku travması tespit edilmiştir.

Aynı müsabakada sol uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mehmet Topal'a Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılmış, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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