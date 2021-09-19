Rıdvan Yılmaz fitili ateşledi

Beşiktaş'ta sakatlanan Mehmet Topal'ın yerine 37. dakikada oyuna dahil olan Rıdvan Yılmaz, gecenin'kader' adamlarından biri oldu. Genç oyuncu, ikinci yarının 49. dakikasında attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Bu gol Kartal'ın geri dönüşünün fitilini ateşledi.

Siyah-beyazlılar iki gol daha bulup 'gitti' gözüyle bakılan maçta 3 puanı hanesine yazdırdı. Rıdvan'a taraftarlardan büyük övgü geldi. Sosyal medyada, "Helal olsun Rıdvan Yılmaz", "Beşiktaş'ın çocuğu Rıdvan Yılmaz" ve "Fitili ateşledi Rıdvan" paylaşımları yapıldı.